Сочинение "Положительные И Отрицательные Герои Комедии Недоросль" СРОЧНО

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В комедии недоросль можно понять о положительности/ не положительности по их фамилиям. Простаков - простой, добрый, положительный Г-жа Простакова- из рода СКОТИНИНЫХ, созвучно со словом скот - отрицательный Правдин - говорит правду - положительный Стародум - пожилой человек, видевший многое в своей жизни, мудрый - положительный Вральман - врать - отрицательный