Произведение Дубровский планы к главам 1,2,3,4,5,6,7,8
Литература
Произведение Дубровский планы к главам 1,2,3,4,5,6,7,8
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Знакомство с героями. Ссора Дубровского и Троекурова. 2. Суд. 3. Письмо от Егоровны Дубровскому. 4. Больной отцец Дубровского и его смерть. 5. Суд Троекурова. 6. Пожар. 7. Неожиданное появление разбойников. 8. Учитель француского.
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