Дом который украшает нашу улицу 1.Где он находится? 2.Как он выглядит? 3. Как назы??ается? 4.Как он выглядит в разное время года? 5.Что украшает дом?

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Дом который украшает нашу улицу 1.Где он находится? 2.Как он выглядит? 3. Как назы??ается? 4.Как он выглядит в разное время года? 5.Что украшает дом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом находится на улице, Выглядит красиво,дом 1А, по разному, дом украшает улицу
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