Дом который украшает нашу улицу 1.Где он находится? 2.Как он выглядит? 3. Как назы??ается? 4.Как он выглядит в разное время года? 5.Что украшает дом?

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Дом который украшает нашу улицу 1.Где он находится? 2.Как он выглядит? 3. Как назы??ается? 4.Как он выглядит в разное время года? 5.Что украшает дом?

Автор: Гость