Нужен перевод на русский My School Friend

Английский язык
Нужен перевод на русский My School Friend
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой школьный друг........
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