план1)какие члены предложения называются однородными ?2)с какой интонацией они произносятся?3) какие члены предложения могут быть однородными ?4) в каком случае однородные члены предложения разделяются запятой?
Русский язык
план1)какие члены предложения называются однородными ?2)с какой интонацией они произносятся?3) какие члены предложения могут быть однородными ?4) в каком случае однородные члены предложения разделяются запятой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) Слова которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же слову . 2.) Произносятся с интонацией перечесления . 3.)Все слова могут быть однородными . 4.) Между однородными членами предложения запятая ставится когда они соединены союзами -а- -но- и если между ними не союзов .
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