план1)какие члены предложения называются однородными ?2)с какой интонацией они произносятся?3) какие члены предложения могут быть однородными ?4) в каком случае однородные члены предложения разделяются запятой?

Гость: Гость:

1.) Слова которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же слову . 2.) Произносятся с интонацией перечесления . 3.)Все слова могут быть однородными . 4.) Между однородными членами предложения запятая ставится когда они соединены союзами -а- -но- и если между ними не союзов .