Задание номер 5. Запиши выражения и найди их значения.

Математика
Задание номер 5. Запиши выражения и найди их значения.
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