Задание номер 5. Запиши выражения и найди их значения.
Математика
Задание номер 5. Запиши выражения и найди их значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(888+202):10 Мне кажется что так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
план1)какие члены предложения называются однородными ?2)с какой интонацией они произносятся?3) какие члены предложения могут быть однородными ?4) в...
Қазақ тiлi
Физика
Математика
Четыре девочки поют песни, аккомпанируя друг другу. Каждый раз одна из них играет ??а фортепьяно, а остальные три поют. Вечером они посчитали, что ...
Английский язык