9/7-x=9/2как решить уравнение?

Алгебра
9/7-x=9/2как решить уравнение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/7 - X = 9/2, -X = -9/7 +9/2, -X = 3.3/14, X = 3 целые 3/14.
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