Какую массу холодной воды при температуре t1=15°c необходимо влить в горячую воду объемом v2=4литра при температуре t2=95°c, чтобы получить воду при температуре t=35? Удельная теплоемкость воды с=4200Дж/кг*°с, плотность воды р=...
Физика
Какую массу холодной воды при температуре t1=15°c необходимо влить в горячую воду объемом v2=4литра при температуре t2=95°c, чтобы получить воду при температуре t=35? Удельная теплоемкость воды с=4200Дж/кг*°с, плотность воды р=1000кг/м3
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300 ррпрпамопппроопрп
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