Какую массу холодной воды при температуре t1=15°c необходимо влить в горячую воду объемом v2=4литра при температуре t2=95°c, чтобы получить воду при температуре t=35? Удельная теплоемкость воды с=4200Дж/кг*°с, плотность воды р=...

Физика
Какую массу холодной воды при температуре t1=15°c необходимо влить в горячую воду объемом v2=4литра при температуре t2=95°c, чтобы получить воду при температуре t=35? Удельная теплоемкость воды с=4200Дж/кг*°с, плотность воды р=1000кг/м3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 ррпрпамопппроопрп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Скажите какие старые слова а какие новые;лепёшка,грустный,вдруг,очень,лётчик,возчик,грач,курица,луноход,космодром,ненастье,пылесос,кустарник,вперед...
Ответить
Русский язык
Примеры двухсоставных предложений. 1
Ответить
Математика
Упростите вырожение и найдите его значение при:315 -p+185при p=148;213
Ответить
Английский язык
Помогите написать письмо своему другу из 15 предложений на английском!Пожалуйста!:з Чтобы начиналось вот так: Dear Friend My summer holideys ...
Ответить
Русский язык
Составить 5 вопросовпо теме "Грамматическая основа"
Ответить