Какую осень рисует словами поэт раннюю или позднюю

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Какую осень рисует словами поэт раннюю или позднюю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опавшие листья,красивая золотая краска,облитая на деревья.Осенний ветерок и капли дождя на окошках домов.. Ранняя осень.
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