Гелий находится при температуре 27 С. средняя кинетическая энергия хаотического т??плового движения всех молекул газа равна 10дж. подсчитайте число молекул гелия

Физика

Гелий находится при температуре 27 С. средняя кинетическая энергия хаотического т??плового движения всех молекул газа равна 10дж. подсчитайте число молекул гелия

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