Гелий находится при температуре 27 С. средняя кинетическая энергия хаотического т??плового движения всех молекул газа равна 10дж. подсчитайте число молекул гелия
Физика
Гелий находится при температуре 27 С. средняя кинетическая энергия хаотического т??плового движения всех молекул газа равна 10дж. подсчитайте число молекул гелия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E1=3*k*T/2=1,5*1,38*300=6,21*10^-21 Дж N=E/E1=10/6,21*10^-21=1,61*10^21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать сочинение миниатюру,на тему летний вечер на пол страницы, используя следующие словосочетания, пожалуйста помогите. Вечер-наступающий,тем...
Математика
Если 402 разделить на натуральное число получаем остаток равный 17, тот же число раз??елить на 257 получаем остаток равный 12. Найти натуральное чи...
Русский язык
Математика