Как проверить слово старушка
Русский язык
Как проверить слово старушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово:Старый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить предложения со словами,ЕЖЕДНЕВНО,ПОСТОЯННО,ЧАСТО,ДОЛГО,ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ,ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ,но,чтобы глаголы в предложении были несовершенного...
Русский язык
Математика
Помогите при делении числа 402 на натурал. делитель получается ост. 17, а при делени?? числа 257 на тот же на натурал. делитель получвется остато...
Қазақ тiлi
Помогите перевести текст маленький Я бы хотела что бы перемены были больше.И что??ы меньше было домашней работы.Что бы мы неучилим по субботам. Х...
Математика