Помогите перевести текст маленький Я бы хотела что бы перемены были больше.И что??ы меньше было домашней работы.Что бы мы неучилим по субботам. Хотель бы поменьше уроков.В школу ходить в свободной форме. И еще бы мне хотелось ...
Қазақ тiлi
Помогите перевести текст маленький Я бы хотела что бы перемены были больше.И что??ы меньше было домашней работы.Что бы мы неучилим по субботам. Хотель бы поменьше уроков.В школу ходить в свободной форме. И еще бы мне хотелось больше праздников Помогите пж (не через переводчик!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен мектеп қоңырауының ұзақ болғанын қалар едім. Жəне, үй тапсырмасының да аз болғанын қалаймын. Əрі сенбі де оқымағанымызды қалаймын. Аз сабақты қалар едім. Мектепке еркін үлгіде киініп барар едім. Жəне, мен мерекелердің көп болғанын да қалаймын! Сама перевела) Не через переводчик!
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