Помогите перевести текст маленький Я бы хотела что бы перемены были больше.И что??ы меньше было домашней работы.Что бы мы неучилим по субботам. Хотель бы поменьше уроков.В школу ходить в свободной форме. И еще бы мне хотелось ...

Қазақ тiлi

Помогите перевести текст маленький Я бы хотела что бы перемены были больше.И что??ы меньше было домашней работы.Что бы мы неучилим по субботам. Хотель бы поменьше уроков.В школу ходить в свободной форме. И еще бы мне хотелось больше праздников Помогите пж (не через переводчик!!!)

Автор: Гость