Из 3 кг сырого кофе, получается 2 кг жаренного. Сколько кофе получится из 12 кг сырог??

Математика

Из 3 кг сырого кофе, получается 2 кг жаренного. Сколько кофе получится из 12 кг сырог??

Автор: Гость