Из 3 кг сырого кофе, получается 2 кг жаренного. Сколько кофе получится из 12 кг сырог??
Математика
Из 3 кг сырого кофе, получается 2 кг жаренного. Сколько кофе получится из 12 кг сырог??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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