СРОЧНО!!! Напишите хотя бы 4 песни которые получили 2 жизнь через 10 лет

Музыка
СРОЧНО!!! Напишите хотя бы 4 песни которые получили 2 жизнь через 10 лет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведения Баха , Ломоносова
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