Помогите придумать рассказ с данными словами: яичница,конечно, скучный, пустячный, мощный.

Русский язык
Помогите придумать рассказ с данными словами: яичница,конечно, скучный, пустячный, мощный.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я проснался и решил сделать яичницу и конецно по завтракать потом я пошол в школу мой день был очень скучный и пустячный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вертолёт, пролетев на север 10 км, повернул на запад и пролетел ещё 10 км в этом направлении. Найти перемещение вертолета
Ответить
История
Правитель Хорезма помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Сочинение на тему: этот персонаж мне понравился
Ответить
Математика
17х+х-45х-24х решите по действия а не пишите только ответ спасибо
Ответить
Русский язык
Прочитайте отрывок из стихотворения С.КОЗЛОВА как меня зовут скажи
Ответить