Помогите придумать рассказ с данными словами: яичница,конечно, скучный, пустячный, мощный.
Русский язык
Помогите придумать рассказ с данными словами: яичница,конечно, скучный, пустячный, мощный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я проснался и решил сделать яичницу и конецно по завтракать потом я пошол в школу мой день был очень скучный и пустячный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вертолёт, пролетев на север 10 км, повернул на запад и пролетел ещё 10 км в этом направлении. Найти перемещение вертолета