Прочитайте отрывок из стихотворения С.КОЗЛОВА как меня зовут скажи

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Прочитайте отрывок из стихотворения С.КОЗЛОВА как меня зовут скажи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валера и вера максим полина
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