Напишите культурную универсалию и как она проявляется в общей культуре,в одной из субкультур,контркультур.

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В современной социологии и культурологии понятие контркультуры употребляется в двух смыслах. Во-первых, оно используется для обозначения различных социально-культурных установок. Речь идет о тех, которые противостоят фундаментальным принципам, господствующим в данной культуре. Во-вторых, контркультура - это понятие, которое отождествляется с молодежной субкультурой Запада 60-х годов. Она отразила критическое отношение к нормам современности и отвергла их. Изучается также контркультура в философии. Это понятие, которое так или иначе исследуется во многих отраслях гуманитарной науки (например, в психологии). Все эти исследования важны для более глубокого ее понимания. Каждая из отраслей знания представляет свой угол зрения, свое видение. Различные исследователи по-разному заканчивают предложение: "Контркультура - это...". В социологии она изучается наиболее подробно. Молодежные субкультуры Существуют различные виды субкультур и их разновидностей - контркультур. Последние являются составной частью первых. Например, молодежная контркультура - это общее обозначение определенных групп молодежи, разнородных по политической и идейной ориентации своих взглядов, которые противопоставляют себя официальным ценностям. Данный протест в субкультуре может принимать различные формы, как экстремистские, так и пассивные. Общедемократические цели зачастую сочетаются у молодежи с "левацким" радикализмом, анархизмом. А "неприобретательский" стиль жизни проникнут религиозными поисками, технофобией, нигилизмом.