Сойлем курау. Кумилжип, шурык-шурык, корыккандыктан, сонша, бирен-саран сойлем кур??уга комектесиндерши, хотя бы биреуин. Курдели сойлем керек!!!

Қазақ тiлi
Сойлем курау. Кумилжип, шурык-шурык, корыккандыктан, сонша, бирен-саран сойлем кур??уга комектесиндерши, хотя бы биреуин. Курдели сойлем керек!!!
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