Помогите решить за 4 класс брату,ото я в 8 классе и ничего этого не помню 2 единицы ??ретьего класса 128 единиц второго класса и 7 единиц первого класса)

Математика
Помогите решить за 4 класс брату,ото я в 8 классе и ничего этого не помню 2 единицы ??ретьего класса 128 единиц второго класса и 7 единиц первого класса)
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