Помогите решить (2x-3)²-4x²=0
Математика
Помогите решить (2x-3)²-4x²=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-3)²-4x²=0 4x^2-12x+9-4х^2=0 -12х+9=0 -12х=-9 х=3/4
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