Что такое лексическое значение слова и как это грамотно сказать?

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Лексическое значение слова - это его содержание, то есть что оно значит. Лексическое значение включает в себя не всю совокупность признаков, присущих какому-либо предмету, явлению, действию и т. д. , а только наиболее существенные, помогающие отличить один предмет от другого.