Накреслити два такі відрізки, щоб один із них був на 6см довший, ніж інший.?

Математика
Накреслити два такі відрізки, щоб один із них був на 6см довший, ніж інший.?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Се просто)ти креслиш спочатку будь який відрізок наприклад на 2 см або на 3 см а потім додаєш + 5 см ну і те що вийшло креслиш другим відрізком і познач букви 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите придумать рассказ с данными словами: яичница,конечно, скучный, пустячный, мощный.
Ответить
Физика
Вертолёт, пролетев на север 10 км, повернул на запад и пролетел ещё 10 км в этом направлении. Найти перемещение вертолета
Ответить
История
Правитель Хорезма помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Сочинение на тему: этот персонаж мне понравился
Ответить
Математика
17х+х-45х-24х решите по действия а не пишите только ответ спасибо
Ответить