Накреслити два такі відрізки, щоб один із них був на 6см довший, ніж інший.?
Математика
Накреслити два такі відрізки, щоб один із них був на 6см довший, ніж інший.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Се просто)ти креслиш спочатку будь який відрізок наприклад на 2 см або на 3 см а потім додаєш + 5 см ну і те що вийшло креслиш другим відрізком і познач букви
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