Помогите ,пожалуйста, составить предложений 7-8 на казахском языке, тема: как я провёл осенние каникулы.

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Помогите ,пожалуйста, составить предложений 7-8 на казахском языке, тема: как я провёл осенние каникулы.

Автор: Гость