Помогите ,пожалуйста, составить предложений 7-8 на казахском языке, тема: как я провёл осенние каникулы.
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Помогите ,пожалуйста, составить предложений 7-8 на казахском языке, тема: как я провёл осенние каникулы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күзгі демалысым өте жақсы өтті. Саябақ бойымен серуендедім. Сап-сары жапырақтарды аспанға жаңбыр секілді шашып, жаңбыр суының қалдықтарының бойымен жүгірдім. Күн салқын болса да, сырттан жалыққан емеспін! Жалпы айтқанда, менің күзгі демалысым керемет өтті!
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