Ариант I. 1. Решите пример: 19 * 632 =. 12005 12007 12008 12009 2. Выполните умножение: 25 * 493 * 4 * 200 и выберите правильный ответ. а) 986 000 б) 9 860 000 в) 9 860 800 г) 98 600 000 3. Решите задачу. В поселке – 27 домов....

Математика

Ариант I. 1. Решите пример: 19 * 632 =. 12005 12007 12008 12009 2. Выполните умножение: 25 * 493 * 4 * 200 и выберите правильный ответ. а) 986 000 б) 9 860 000 в) 9 860 800 г) 98 600 000 3. Решите задачу. В поселке – 27 домов. Из них – 5 трехэтажных, 7 – двухэтажных, остальные – одноэтажные. В трехэтажных домах по 16 окон, в двухэтажных по 15 окон, в одноэтажных всего 8 окон. Сколько всего окон в четырех таких же посёлках? а) 1 222 б) 1 220 в) 1 225 г) 1 260 Вариант II. 1. Решите пример: 73 * 48 =. 3502 3503 3504 3505 2. Выполните умножение: 4 * 365 * 25 * 300 и выберите правильный ответ. а) 1 095 000 б) 10 950 000 в) 10 950 500 г) 10 960 000 3. Решите задачу. За один день грузовой автомобиль потребляет 60 л бензина, автобус – 45 л, а легковой автомобиль – 22 л. Сколько бензина необходимо всем машинам гаража на 30 дней, если в гараже раходится 16 грузовых автомобилей, 32 автобуса и 24 легковых автомобиля? а) 87 840 б) 87 480 в) 86 840 г) 87 480 Вариант III. 1. Решите пример: 930 * 7700 =. 7161003 7161002 7161000 7161001 2. Выполните умножение: 40 * 751 * 25 * 200 и выберите правильный ответ. а) 150 200 000 б) 150 220 000 в) 15 020 000 г) 1 502 000 3. Решите задачу. В двухэтажной школе расположено 36 кабинетов и в каждом кабинете находится по 14 парт. В трехэтажной школе – 48 кабинетов по 16 парт. Сколько всего парт расположено в городских школах, если в городе 9 двухэтажных и 4 трехэтажных школы? а) 7 610 б) 7 608 в) 7 806 г) 7 808

Автор: Гость