Ариант I. 1. Решите пример: 19 * 632 =. 12005 12007 12008 12009 2. Выполните умножение: 25 * 493 * 4 * 200 и выберите правильный ответ. а) 986 000 б) 9 860 000 в) 9 860 800 г) 98 600 000 3. Решите задачу. В поселке – 27 домов....
Математика
Ариант I. 1. Решите пример: 19 * 632 =. 12005 12007 12008 12009 2. Выполните умножение: 25 * 493 * 4 * 200 и выберите правильный ответ. а) 986 000 б) 9 860 000 в) 9 860 800 г) 98 600 000 3. Решите задачу. В поселке – 27 домов. Из них – 5 трехэтажных, 7 – двухэтажных, остальные – одноэтажные. В трехэтажных домах по 16 окон, в двухэтажных по 15 окон, в одноэтажных всего 8 окон. Сколько всего окон в четырех таких же посёлках? а) 1 222 б) 1 220 в) 1 225 г) 1 260 Вариант II. 1. Решите пример: 73 * 48 =. 3502 3503 3504 3505 2. Выполните умножение: 4 * 365 * 25 * 300 и выберите правильный ответ. а) 1 095 000 б) 10 950 000 в) 10 950 500 г) 10 960 000 3. Решите задачу. За один день грузовой автомобиль потребляет 60 л бензина, автобус – 45 л, а легковой автомобиль – 22 л. Сколько бензина необходимо всем машинам гаража на 30 дней, если в гараже раходится 16 грузовых автомобилей, 32 автобуса и 24 легковых автомобиля? а) 87 840 б) 87 480 в) 86 840 г) 87 480 Вариант III. 1. Решите пример: 930 * 7700 =. 7161003 7161002 7161000 7161001 2. Выполните умножение: 40 * 751 * 25 * 200 и выберите правильный ответ. а) 150 200 000 б) 150 220 000 в) 15 020 000 г) 1 502 000 3. Решите задачу. В двухэтажной школе расположено 36 кабинетов и в каждом кабинете находится по 14 парт. В трехэтажной школе – 48 кабинетов по 16 парт. Сколько всего парт расположено в городских школах, если в городе 9 двухэтажных и 4 трехэтажных школы? а) 7 610 б) 7 608 в) 7 806 г) 7 808
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант: 1) 19 * 632 = 12 008 2) 25 * 493 * 4 * 200 = 9 760 000 - ответ "б" 3) Получается, что в 1 поселке двухэтажных домов - 7, трехэтажных - 5, всего 27 домов, значит, 27-7-5= 15 одноэтажных домов. В каждом одноэтажном доме по 8 окон, значит всего окон во всех одноэтажных домах 15*8=120 окон; в двухэтажных: 7*15=105 окон; в трехэтажных: 5*16=80 окон. Всего окон в 1 поселке: 120+105+80=305 окон. В четырех таких поселках: 305*4=1 220 окон. Ответ "б" 2 Вариант: 1) 73 * 48 = 3 504 2) 4 * 365 * 25 * 300 = 10 950 000, ответ "б" 3) За один день грузовой автомобиль потребляет 60 л бензина, а в гараже их 16, значит все грузовые автомобили потребляеют 60*16=960 л бензина в день; Автобусы: 45*32=1 440 л в день; легковые автомобили: 22*24=528 л в день. Всего в гараже в день потребляется 960+1440+528=2928 л в день. А за 30 дней: 2928*30=87 840 л. Ответ - "а" 3 Вариант: 1) 930 * 7700 = 7 161 000 2) 40 * 751 * 25 * 200 = 150 200 000 ответ - "а" 3) В двухэтажной школе 36 кабинетов, по 14 парт в каждом. Всего 36*14=504 парты; В трехэтажной: 48*16=768 парт. В городе 9 двухэтажных школ, значит во всех двухэтажных школах 504*9=4536 парт, а трехэтажных 4, значит 768*4=3072 парт. Всего в городских школах 4536+3072=7608 парт. Ответ - "б"
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