Помогите решить задачу : В саду собрали 1т 500кг груш . 1пятую всех груш упаковали поровну в 60 ящиков . Сколько кг груш в каждом ящике ?

Гость: Гость:

1) Всего было 1,5т груш, или 1500 кг груш. 2) Найдем 1 пятую груш, которые упаковали: 1500/5=300 кг груш. 3) Теперь посчитаем, сколько кг груш в каждом ящике: 300/60= 5 кг. Ответ: 5 кг груш в каждом ящике.