Название продукта,который был завезен в европу из америки и сейчас употребляется как в жидком,так и в твердом виде
Технология
Название продукта,который был завезен в европу из америки и сейчас употребляется как в жидком,так и в твердом виде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я щитаю что это арбуз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите из стихотворения "моя страна" собственные имена существительные обозначте основу и окончания
Математика
Матем. 6 класс номер 220 . На рисунке изображен прямоугольник длиной 10 см и шириной 5 см.Найдите площадь закрашенной части прямоугольника.
Українська мова
Математика