Подскажите пожалуйста,как составить верные равенства используя числа 9,5,6,7,8,14

Математика
Подскажите пожалуйста,как составить верные равенства используя числа 9,5,6,7,8,14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+5=14 6+8=14 14-5=9 14-9=5  14-8=6 14-6=8
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