Y=|log2x| График постройте пожалуйста

Алгебра
Y=|log2x| График постройте пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График функции и таблица значений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 3 кг сырого кофе, получается 2 кг жаренного. Сколько кофе получится из 12 кг сырог??
Ответить
Технология
Название продукта,который был завезен в европу из америки и сейчас употребляется как в жидком,так и в твердом виде
Ответить
Математика
Подскажите пожалуйста,как составить верные равенства используя числа 9,5,6,7,8,14
Ответить
Математика
Помогите решить задачу : В саду собрали 1т 500кг груш . 1пятую всех груш упаковали поровну в 60 ящиков . Сколько кг груш в каждом ящике ?
Ответить
Математика
56-(x+12)=24 помоготе пж
Ответить