Помогите составить предложения со словами,ЕЖЕДНЕВНО,ПОСТОЯННО,ЧАСТО,ДОЛГО,ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ,ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ,но,чтобы глаголы в предложении были несовершенного вида(отвечает на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?)

Русский язык
Помогите составить предложения со словами,ЕЖЕДНЕВНО,ПОСТОЯННО,ЧАСТО,ДОЛГО,ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ,ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ,но,чтобы глаголы в предложении были несовершенного вида(отвечает на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Папа говорил ребенку ежедневно есть кашу 2)Мальчик понимал,что нужно постоянно ходить в школу,до каникул 3)Девочка часто стала есть сладкое 4)Нельзя долго играть в компьютер  5)Нельзя целый день учить уроки 6)Как можно целый месяц не есть суп?
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