Помогите при делении числа 402 на натурал. делитель получается ост. 17, а при делени?? числа 257 на тот же на натурал. делитель получвется остаток 12 .Найдите натурал. делитель помогите пожалуйста
Математика
Помогите при делении числа 402 на натурал. делитель получается ост. 17, а при делени?? числа 257 на тот же на натурал. делитель получвется остаток 12 .Найдите натурал. делитель помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос в задаче стоит не корректно. Ну да ладно, перейдем к решению Найдем в первом и во втором случае число которое делится без остатка (от исходного числа отнимем остаток) 402-17=385 в первом случае 257-12=245 во втором случае Оба эти числа имею одинаковые делители 5 и 7 и 35.
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