Написать сочинение миниатюру,на тему летний вечер на пол страницы, используя следующие словосочетания, пожалуйста помогите. Вечер-наступающий,темнеющий, холодеющий, увядший, приближающийся облака-гонимые, идущие, плывущие, пе...
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Написать сочинение миниатюру,на тему летний вечер на пол страницы, используя следующие словосочетания, пожалуйста помогите. Вечер-наступающий,темнеющий, холодеющий, увядший, приближающийся облака-гонимые, идущие, плывущие, пенящиеся, странствующие солнце-греющее, пронзённое, закатившееся, поднимающееся, согревающее небо-голубеющее, синеющее, блестевшее, проливающее(дождь), зажжённое ветерок-дующий, воющий, смеющийся, разыгравшийся, затихший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот я смотрю в открытое окно на наступающий летний вечер. Я вижу быстро темнеющий край неба , чувствую холодеющий вечерний воздух. На подоконнике педо мной лежит первый увядший листок. Я чувствую приближающийся порыв ветра, вижу и облака-гонимые, быстро идущие, плывущие по вечернему небу. Из моего окна видно и море, его пенящиеся, странствующие по нему волны. Вижу я и солнце - все еще греющее, будто пронзённое тучами, закатившееся за кромку горизонта. А небо, утром еще голубеющее, синеющее, блестевшее от солнечных лучей, сейчас ярко зажжённое заходящим солнцем. Я начинаю ощущать ветерок-дующий, смеющийся, то затихший, то вдруг разыгравшийся вволю. Короток летний вечер у моря, но так живописен. Солнце скоро совсем утонет в море, и наступит прекрасная теплая летняя ночь.
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