Какую религию приняли Бритты с конца 6 века

История
Какую религию приняли Бритты с конца 6 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все пикты стали массово креститься, христианство стало у  них государственной  религией.
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