Сочинение . Запиши глаголы с помощьюкоторых можно рассказать,что делают ребятаа в библеотеке

Гость: Гость:

Ребята приходят в библиотеку,они хотят почитать интересную книжку.Дети просят библиотекаря помочь им в выборе книг. В книжных полках есть очень много интересных книг.И вдруг библиотекарь достаёт им сказки А.С.Пушкина.Ребята очень любят сказки А.С.Пушкина.Они с большим удовольствием читают его сказки. ------------------------------------------------- Приходят,хотят,почитать,просят,любят и читают.