3м9дм3см+14дм7см,18ц91кг-772кг
Математика
3м9дм3см+14дм7см,18ц91кг-772кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 м 9 дм 3 см + 14 дм 7 см = 393 см + 147 см = 540 см = 5 м 4 дм 18 ц 91 кг - 772 кг = 1891 кг - 772 кг = 1119 кг = 1 т 1 ц 19 кг
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