Помогите пожалуйста,задание по информатике Написать программу,осуществляющую ввод значений массива с клавиатуры(10 элементов) и вывод их в строчку.
Информатика
Помогите пожалуйста,задание по информатике Написать программу,осуществляющую ввод значений массива с клавиатуры(10 элементов) и вывод их в строчку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа: const n=10; var a:array[1..n] of integer; i:integer; begin writeln('Введите массив:'); for i:=1 to n do begin write('a[',i,'] = '); readln(a[i]); end; writeln; for i:=1 to n do write(a[i]:4); writeln; end. Пример: Введите массив: a[1] = 15 a[2] = -8 a[3] = 24 a[4] = -31 a[5] = 45 a[6] = -61 a[7] = 72 a[8] = 19 a[9] = 55 a[10] = -28 15 -8 24 -31 45 -61 72 19 55 -28
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