Помогите пожалуйста,задание по информатике Написать программу,осуществляющую ввод значений массива с клавиатуры(10 элементов) и вывод их в строчку.

Информатика

Помогите пожалуйста,задание по информатике Написать программу,осуществляющую ввод значений массива с клавиатуры(10 элементов) и вывод их в строчку.

Автор: Гость