Номер 854 а.б.в пожалуйста
Математика
Номер 854 а.б.в пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)=(1+15+9)/27=25/27 б)=(4+15+1)/18=20/18=1 2/18=1 1/9 в)=(4+6+9)/30=19/30
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