В каком году была битва при грюнвальде

История
В каком году была битва при грюнвальде
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Автор: Гость
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Гость:
Ответ;  15 июля 1410 года
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