В каком году была битва при грюнвальде
История
В каком году была битва при грюнвальде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ; 15 июля 1410 года
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