какую роль играют междометия в речи бобчинского, добчинского, городничего?

Русский язык
какую роль играют междометия в речи бобчинского, добчинского, городничего?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Междометия подчеркивают нелепость, глупость этих героев.
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