На ночь остановились в заливе,а утром пароход потихоньку подтянулся к пристани. ??пределить стиль и тип речи. Помогите пожалуйста.

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На ночь остановились в заливе,а утром пароход потихоньку подтянулся к пристани. ??пределить стиль и тип речи. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Художественный, повествование
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