На ночь остановились в заливе,а утром пароход потихоньку подтянулся к пристани. ??пределить стиль и тип речи. Помогите пожалуйста.

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На ночь остановились в заливе,а утром пароход потихоньку подтянулся к пристани. ??пределить стиль и тип речи. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость