Определите внутреннее сопротивление источника тока , если при ЭДС 220В и внешнем сопротивлении 50 Ом сила тока в цепи 4 А

Физика

Определите внутреннее сопротивление источника тока , если при ЭДС 220В и внешнем сопротивлении 50 Ом сила тока в цепи 4 А

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