ПОЖАЛУСТА. В трёх ящиках лежит 75кг апельсинов.Во втором ящике апельсинов в 4 раза больше,чем в первом ,а в третьем-на 3кг меньше,чем в первом.Сколько килограммов апельсинов лежит в первом ящике?

Математика
ПОЖАЛУСТА. В трёх ящиках лежит 75кг апельсинов.Во втором ящике апельсинов в 4 раза больше,чем в первом ,а в третьем-на 3кг меньше,чем в первом.Сколько килограммов апельсинов лежит в первом ящике?
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