ПОЖАЛУСТА. В трёх ящиках лежит 75кг апельсинов.Во втором ящике апельсинов в 4 раза больше,чем в первом ,а в третьем-на 3кг меньше,чем в первом.Сколько килограммов апельсинов лежит в первом ящике?

Математика

ПОЖАЛУСТА. В трёх ящиках лежит 75кг апельсинов.Во втором ящике апельсинов в 4 раза больше,чем в первом ,а в третьем-на 3кг меньше,чем в первом.Сколько килограммов апельсинов лежит в первом ящике?

Автор: Гость