Почему в Восточной европе расположена большая равнина?

География
Почему в Восточной европе расположена большая равнина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё дело в том, что восточная Европа расположена на одной тектанической плите, которая соединяется с другими в другой части планеты, поэтому на равнине не бывает землятрясений ( поэтому она и является равниной)
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