Можете пожалуйста решить и объяснить как вы решали это уравнение?:) буду очень бла??одарна.

Математика
Можете пожалуйста решить и объяснить как вы решали это уравнение?:) буду очень бла??одарна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6:(1/4х-1/3)-3/8=1/40 знак : черта дроби 1/6:(1/4х-1/3)=1/40+3/8 перенесли 3/8 в правую сторону с                   противоположным знаком, приводим к общему знаменателю =40 1/6:(1/4х-1/3)=16/40 надо убрать дробь,(1/4х-1/3) меняем местами с                             16/40=2/5 1/6:2/5=1/4х-1/3 деление дробь на дробь 1/6:2/5=1/6*5/2=5/12 5/12=1/4х-1/3 переносим 1/3 в левую сторону с противоположным знаком 5/12+1/3=1/4х  выражение 5/12+1/3 приводим к общему      знаменателю =12  (5+4)/12=9/12 сокращаем=3/4 1/4х=3/4 теперь надо 1/4 перенести в правую сторону х=3/4:1/4 переворачиваем 1/4 и действие будет умножение х=3/4*4/1 число 4 сокращается х=3
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