Можете пожалуйста решить и объяснить как вы решали это уравнение?:) буду очень бла??одарна.

Гость: Гость:

1/6:(1/4х-1/3)-3/8=1/40 знак : черта дроби 1/6:(1/4х-1/3)=1/40+3/8 перенесли 3/8 в правую сторону с противоположным знаком, приводим к общему знаменателю =40 1/6:(1/4х-1/3)=16/40 надо убрать дробь,(1/4х-1/3) меняем местами с 16/40=2/5 1/6:2/5=1/4х-1/3 деление дробь на дробь 1/6:2/5=1/6*5/2=5/12 5/12=1/4х-1/3 переносим 1/3 в левую сторону с противоположным знаком 5/12+1/3=1/4х выражение 5/12+1/3 приводим к общему знаменателю =12 (5+4)/12=9/12 сокращаем=3/4 1/4х=3/4 теперь надо 1/4 перенести в правую сторону х=3/4:1/4 переворачиваем 1/4 и действие будет умножение х=3/4*4/1 число 4 сокращается х=3