А) два каменьщика уложили вместе 1 800 кирпичей. Первый из них укладывал по 50 кирпичей в час и уложил 750 кирпичей. Сколько кирпичей в час укладывал второй каменьщик, если он работал столько же часов, что и первый

Математика
А) два каменьщика уложили вместе 1 800 кирпичей. Первый из них укладывал по 50 кирпичей в час и уложил 750 кирпичей. Сколько кирпичей в час укладывал второй каменьщик, если он работал столько же часов, что и первый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750:50=15 часов работал первый 1800-750=1050 кирпичей уложил второй 1050:15=70 кирпичей в час работал второй
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