А) два каменьщика уложили вместе 1 800 кирпичей. Первый из них укладывал по 50 кирпичей в час и уложил 750 кирпичей. Сколько кирпичей в час укладывал второй каменьщик, если он работал столько же часов, что и первый

Математика

А) два каменьщика уложили вместе 1 800 кирпичей. Первый из них укладывал по 50 кирпичей в час и уложил 750 кирпичей. Сколько кирпичей в час укладывал второй каменьщик, если он работал столько же часов, что и первый

Автор: Гость