25 БАЛЛОВ!!!!! РЕБЯЯЯТ СРОЧНОООО ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ФИЗИКЕ.. Вообще обща?? тема "рычаг" 7 кл. . ОЧЕЕЕНЬ СРОЧНО НУЖНО. Вот одно по выбору: 1.)применение рычага дома. 2) применение рычага у папы на работе. 3) Рычаг в ...

Физика

25 БАЛЛОВ!!!!! РЕБЯЯЯТ СРОЧНОООО ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ФИЗИКЕ.. Вообще обща?? тема "рычаг" 7 кл. . ОЧЕЕЕНЬ СРОЧНО НУЖНО. Вот одно по выбору: 1.)применение рычага дома. 2) применение рычага у папы на работе. 3) Рычаг в медицине.

Автор: Гость