25 БАЛЛОВ!!!!! РЕБЯЯЯТ СРОЧНОООО ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ФИЗИКЕ.. Вообще обща?? тема "рычаг" 7 кл. . ОЧЕЕЕНЬ СРОЧНО НУЖНО. Вот одно по выбору: 1.)применение рычага дома. 2) применение рычага у папы на работе. 3) Рычаг в ...

Физика
25 БАЛЛОВ!!!!! РЕБЯЯЯТ СРОЧНОООО ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ФИЗИКЕ.. Вообще обща?? тема "рычаг" 7 кл. . ОЧЕЕЕНЬ СРОЧНО НУЖНО. Вот одно по выбору: 1.)применение рычага дома. 2) применение рычага у папы на работе. 3) Рычаг в медицине.
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Автор: Гость
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Гость:
Рычаг должен быть на бытовой технике
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