25 БАЛЛОВ!!!!! РЕБЯЯЯТ СРОЧНОООО ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ФИЗИКЕ.. Вообще обща?? тема "рычаг" 7 кл. . ОЧЕЕЕНЬ СРОЧНО НУЖНО. Вот одно по выбору: 1.)применение рычага дома. 2) применение рычага у папы на работе. 3) Рычаг в ...
Физика
25 БАЛЛОВ!!!!! РЕБЯЯЯТ СРОЧНОООО ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ФИЗИКЕ.. Вообще обща?? тема "рычаг" 7 кл. . ОЧЕЕЕНЬ СРОЧНО НУЖНО. Вот одно по выбору: 1.)применение рычага дома. 2) применение рычага у папы на работе. 3) Рычаг в медицине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рычаг должен быть на бытовой технике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите составить уравнение к задаче! В пакете лежат мандарины. Если раздавать и?? детям по 6 мандаринов каждому, то не хватит 3 мандаринов, а есл...
Математика