Папка дешевле партфеля в 4раза поэтому за нее заплатили на 7,5 руб меньше чем за пар??фель сколько стоит папка сколько стоит партфель

Математика

Папка дешевле партфеля в 4раза поэтому за нее заплатили на 7,5 руб меньше чем за пар??фель сколько стоит папка сколько стоит партфель

Автор: Гость