Отметь какое слово нужно вставить -часть задачи из которой узнают что нужно найти

Математика
Отметь какое слово нужно вставить -часть задачи из которой узнают что нужно найти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос - часть задачи, из которой узнают, что нужно найти .
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