Какую роль сыграло "лицейское братство" в жизни Пушкина

Литература
Какую роль сыграло "лицейское братство" в жизни Пушкина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых он написал там первые стехотворения, во вторых там поевились первые друзья в третих он встретил первую любовь
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