1 Под утро в лесу неожиданно поднялся сильный ветер. Под его мощными порывами заш??мели верхушки деревьев. По всему лесу понеслась заунывная гулка песня. Жуткий ветер ! 2 Я решил остановиться на ночлег на берегу реки. Не усп...

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1 Под утро в лесу неожиданно поднялся сильный ветер. Под его мощными порывами заш??мели верхушки деревьев. По всему лесу понеслась заунывная гулка песня. Жуткий ветер ! 2 Я решил остановиться на ночлег на берегу реки. Не успел поставить палатку, как был атакован комарами. Цела туча комаров набросилась на меня. На моё счастье подул сильный ветер. Он разогнал комариную тучу. 3 Бывает, выглянешь в окно, а там деревья машут ветвями. Почему? Это поднялся ветер. Ветер - это поток воздуха. Он дует с такой силой, что ветви с листьями гнутся в разные стороны. Вот и кажется, что деревья машут нам. 1- В каком тексте рассказывается, сообщается о том, что произошло? 2-В каком тексте даётся описание ветра? 3-В каком тексте даётся разъяснение, доказывается что либо? 4-Найди текст- повествование. Какой заголовок лучше отражает содержание этого текста а) Ночлег б) Беда в) Ветер-спаситель 5-Найди текст описание. Какая часть речи чаще используется в нём для описания ветра? а) Существительное б) Прилагательное в) Глагол 6-Найди текст рассуждение в каком предложении даётся определение явления природы.

Автор: Гость