Помогите придумать две загадки,ПОЖАЛУЙСТА!!час сижу
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Помогите придумать две загадки,ПОЖАЛУЙСТА!!час сижу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.мальчик в беленькой рубашке, мальчик в черненьких штанах, мальчик с ручками, тетрадкой, как этого мальчика люди зовут? (школьник) 2.красный, спелый, вкусный, выращен с любовью. (помидор) 3.в школе целый день сидим, в школе даже раз едим, жалко в школе спать нельзя, ну ничего, друзья! В школе много задачек, в школе много проблем, но так же много ..... На вопросы учителей. (ответов)
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